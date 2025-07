denuncia e pestaggio laura buffoni racconta le periferie di roma

Quando la periferia sceglie il destino: la storia di Laura Buffoni e la forza di raccontare Roma, nell’anno del Giubileo, concentrando l’attenzione su luoghi che non sono quartieri, ma sentenze. Palazzoni tutti uguali costruiti in fretta, con la volontà di isolare, concentrare, segregare tossicodipendenti, criminali, disoccupati, famiglie sbriciolate dalla povertà e dall’abbandono. È in questo scenario che si modella Un giorno ti dirò tutto (HarperCollins) di Laura Buffoni, ospite del nostro vodcast Il Piacere della Lettura. Laura Buffoni è una film producer che lavora con le immagini; e proprio con immagini riprese dalla sua memoria ha scritto il suo romanzo d’esordio, tornando, portandoci con lei a Laurentino 38, periferia sud di Roma, un quartiere-ghetto, costruito per mettere insieme i reietti della società . 🔗 Leggi su Quotidiano.net

