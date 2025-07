De Laurentiis e le maglie del Napoli | Mi presero in giro Chiamai Giorgio Armani | non poteva dire no

Le nuove maglie del Napoli hanno riscosso grande successo fra i tifosi e De Laurentiis spiega com'è nata l'idea di autoprodurle: "Non ero d'accordo ad arricchire Nike, Puma e Adidas". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Napoli, De Bruyne si prende la maglia di Lukaku ma è bufera per l'errore in inglese sulle nuove divise - Presentate le nuove maglie dei campioni d'Italia del Napoli per casa e trasferta ma i tifosi più attenti notano una stonatura nell'ortografia in inglese, De Bruyne avrà la n. Secondo sport.virgilio.it