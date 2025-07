De Laurentiis al Giffoni | Il calcio rischia di sparire Serie B in coma A insostenibile

Sul palco del 55° Giffoni Film Festival, Aurelio De Laurentiis ha parlato da produttore, da patron e da visionario. Con l'energia di un "ragazzino" di 76 anni, il presidente del Napoli si è raccontato tra cinema, infanzia e calcio, con toni a volte casual, a volte taglienti, ma sempre fedeli al suo stile. Nel corso dell'incontro, De Laurentiis ha lanciato un allarme sullo stato del calcio italiano: «I politici pensano che i presidenti siano miliardari, ma il 90% dei club è in difficoltà. La Serie B è in coma, la Serie A non riesce a ridurre i costi.

