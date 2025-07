Albino. “L’1 agosto non è lontano, ma speriamo che entro quella data succeda qualcosa, in un senso o nell’altro: l’attesa fa male, più dei dazi stessi”: è il senso di incertezza generato dall’annuncio di Donald Trump di voler introdurre tariffe al 30% sui prodotti europei a preoccupare Giovanni Fassi, presidente di Fassi Gru e Amministratore delegato di Fassi Group, leader in Italia per la produzione di gru articolate. Per l’azienda, 1.800 dipendenti, partecipata al 70% dal Fondo Investindustrial e reduce dal record di fatturato con oltre 500 milioni di euro messi a bilancio nel 2024, gli Stati Uniti sono mercato di assoluto riferimento già dagli anni ’70: oggi rappresenta circa il 10% annuo delle vendite, con importanti commesse in corso e linee interamente dedicate per soddisfare le richieste di una clientela molto specialistica. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

© Bergamonews.it - Dazi Usa, Fassi: “L’attesa fa più danni delle tariffe, a rischio le nostre forniture all’esercito degli Stati Uniti”