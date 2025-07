Dazi Ue | Sefcovic tornato da Washington Serve sforzo di entrambi

Sui dazi, "il Commissario Sefcovic, che ha trascorso due giorni a Washington, è tornato proprio questa mattina per fare il punto della situazione dei nostri Stati membri a livello di riparazione fondamentale questo pomeriggio. Durante i suoi due giorni a Washington, il Commissario ha tenuto intensi negoziati con il Segretario al Commercio Lutnick e il Rappresentante per il Commercio degli Stati Uniti, Greer. Ha anche incontrato il Direttore del Consiglio economico nazionale. Questa è stata un'altra occasione per cercare una soluzione negoziata, dimostrando il nostro impegno costruttivo e in buona fede con l'amministrazione statunitense".

Sui dazi Usa e Cina si danno la mano. Altro successo commerciale per Washington - Per gli Stati Uniti sono progressi sostanziali. E c'è da crederci, vista la portata dell'accordo tra Cina e Stati Uniti sui dazi, che ha preso forma nel fine settimana, mandando immediatamente in euforia i mercati di mezzo mondo.

Dazi, Usa e Cina sospenderanno per 90 giorni parte dei dazi reciproci | Bessent: "Pechino e Washington ridurranno tariffe doganali del 115%" - La decisione è arrivata dopo il vertice di sabato e domenica tra le delegazioni dei due Paesi a Ginevra, in Svizzera

Dazi, intesa Usa-Cina per stop parziale di 3 mesi e riduzione delle tariffe. Casa Bianca: "Vittoria per Washington" - Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, sembra soddisfatto delle modalità con cui i colloqui sono stati portati avanti.

Dazi, Sefcovic vola a Washington, si tenta la stretta - Niente più telefonate a distanza: per tentare la stretta decisiva sui dazi, il capo negoziatore europeo Maros Sefcovic è volato a Washington pronto a sedersi al tavolo con il tandem americano

Sefcovic oggi dagli ambasciatori Ue, punto su trattativa dazi - Questo pomeriggio gli ambasciatori dei 27 Paesi Ue vedranno il commissario europeo Maros Sefcovic per un aggiornamento sull'andamento dei negoziati con gli Usa sui dazi dopo l'ultima missione a Washington