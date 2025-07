Damasco invia nuove truppe a Sweida città drusa degli scontri con Israele | finita la tregua

Appena due giorni fa Damasco aveva annunciato il ritiro da Sweida, città a maggioranza drusa nel sud della Siria, dopo che Israele aveva deciso di attaccare il palazzo presidenziale e il Ministero della Difesa occupato dai sunniti di Ahmad al Sharaa. Ma la tregua resta debole e le forze di sicurezza siriana si preparano a ridispiegare le sue unità militari a Sweida dopo che il presidente ha accusato i drusi di aver violato i termini dell’accordo per il cessate il fuoco. Nei giorni scorsi Sweida era stata il teatro di scontri tra la minoranza dei drusi e gruppi di beduini, provocando l’intervento dalle unità militari di Damasco. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Damasco invia nuove truppe a Sweida, città drusa degli scontri con Israele: finita la tregua

In questa notizia si parla di: damasco - sweida - città - drusa

Damasco, 'cominciato il ritiro dell'esercito da Sweida' - L'esercito siriano ha cominciato il ritiro dalla città meridionale di Sweida, nel sud del Paese, a maggioranza drusa.

Escalation in Siria: raid israeliani su Damasco e Sweida, Netanyahu difende l’intervento a sostegno dei drusi - Tre morti e decine di feriti nei bombardamenti su Damasco. La comunità internazionale chiede il cessate il fuoco.

Siria, Usa: "Concordati passi specifici per mettere fine a escalation" | Governo di Damasco si ritira da Sweida e lascia il potere ai drusi - Israele aveva attaccato la capitale siriana colpendo un palazzo presidenziale in difesa. Gaza oltre 90 vittime e più di 250 feriti in 24 ore.

Dopo i raid sulla città a maggioranza drusa di Sweida, Israele ha scelto di colpire il cuore del potere siriano attaccando il palazzo presidenziale a Damasco. “I colpi più pesanti sono partiti”, ha annunciato il ministro della Difesa di Tel Aviv, Israel Katz Vai su X

Dal mondo - L’offensiva arriva dopo giorni di crescenti scontri nella città di Sweida, nel sud della Siria, abitata in prevalenza dalla minoranza religiosa drusa Vai su Facebook

Damasco invia nuove truppe a Sweida, città drusa degli scontri con Israele: finita la tregua; Destini siriani. Interessi altrui; Siria, Damasco accusa: Drusi violano tregua a Sweida, Israele non si intrometta.