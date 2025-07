Damasco | drusi violano tregua a Sweida

9.11 La presidenza di Damasco accusa i drusi di Sweida di avere violato il cessate il fuoco nella cittĂ del Sud siriano, teatro di violenti scontri fra milizie della minoranza drusa e tribĂą beduine sunnite.Le "forze fuorilegge" druse,dice Damasco, stanno compiendo "orribili violenze contro i civili, minacciano la pace civile e spingono verso il caos". Poi il monito a Israele, che nei giorni scorsi in difesa dei drusi ha colpito la regione: "La continua e palese ingerenza negli affari interni siriani porta altro caos e complica le cose". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

In questa notizia si parla di: damasco - drusi - sweida - violano

Drusi tra l’«aiuto» di Israele e la repressione di Damasco - Maestro nell’adattare gli eventi a una versione politica di comodo, Benyamin Netanyahu ieri ha vestito di nuovo i panni del «protettore dei drusi» dopo aver ordinato all’aviazione israeliana di colpire […] The post Drusi tra l’«aiuto» di Israele e la repressione di Damasco first appeared on il manifesto.

Israele avvisa Damasco con un raid: «Il regime stia lontano dai drusi» - Colpita dai droni la nave dell’Ong Freedom Flotilla che trasportava aiuti per Gaza.. I jihadisti stranieri che hanno aiutato i ribelli siriani a prendere il potere ora sono problema.

Perché Israele attacca al Sharaa? I drusi e altri interessi dietro i raid a Damasco - In una coincidenza degna di una sceneggiatura cinica, la conduttrice Noor Al-Huda Murad di Syria Tv – emittente pro-governativa finanziata da Doha, basata a Istanbul e con uffici a Damasco – stava parlando delle dichiarazioni del ministro della Difesa israeliano, Israel Katz, che minacciava azioni in Siria, quando l’edificio dietro di lei è stato colpito da un missile.

Siria, news oggi: Damasco accusa drusi di violazione tregua Vai su X

Siria, Damasco accusa: Drusi violano tregua a Sweida, Israele non si intrometta; Damasco: drusi violano tregua a Sweida; Siria, Damasco accusa: Drusi violano tregua a Sweida, Israele non si intrometta.

Siria, Damasco accusa: "Drusi violano tregua a Sweida, Israele non si intrometta" - La presidenza di Damasco ha accusato i drusi di aver violato l'accordo di cessate il fuoco in vigore per la città di Sweida, nel sud della Siria, che ha portato al ritiro delle forze gov ... Segnala msn.com

Siria, nuovo raid di Israele a Sweida - L'agenzia di stampa ufficiale siriana Sana ha segnalato un nuovo raid israeliano nei pressi della città siriana a maggioranza drusa di Sweida, nel sud del Paese. Secondo msn.com