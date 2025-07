Dall’orologio scomparso alla finestra maledetta | tutte le ombre sul caso David Rossi

“Ultimamente si parla spesso della caduta dell'orologio. Vi assicuro che quell'orologio non si vede. Sul caso di David Rossi, c'è un solo video di una telecamere posta a 8 metri e mezzo dalla finestra e a 3 metri dal piano stradale. Una telecamera che non ha una frequenza alta, tant'è che il corpo in caduta viene inquadrato in soli 2 fotogrammi, mentre in altri 3 è di rimbalzo. Ciò ha comunque permesso di determinare la velocitĂ d'impatto, partendo dal punto di caduta preciso che corrisponde alla fascia centrale della sua finestra”. A dirlo è Armando Palmegiani, criminologo ed esperto della scena del crimine, ospite del programma Incidente Probatorio - Cronache d'estate, in onda sul canale 122 Fatti di Nera, nel corso di un approfondimento sul caso di David Rossi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

