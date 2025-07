Dallo stop alla nave con i migranti al ricorso in Cassazione | le tappe del processo

Era l'agosto del 2019 quando a poche miglia da Lampedusa, alla nave della Ong 'Open Arms' fu impedito l'attracco e lo sbarco sull'isola siciliana di 147 migranti soccorsi nei giorni precedenti nel Mediterraneo. Il divieto d'ingresso nelle acque italiane, deciso dal ministero dell'Interno, guidato all'epoca da Matteo Salvini, innescò un braccio di ferro tra il Viminale e l'equipaggio della Open Arms che il 9 agosto decise, tramite i suoi avvocati, di fare ricorso al Tribunale dei minori, chiedendo lo sbarco dei migranti non ancora maggiorenni. La sospensione, da parte del Tar del Lazio, del divieto di ingresso disposto dal ministero, portò la ong a presentare un esposto alla Procura di Agrigento, denunciandone la violazione da parte di Matteo Salvini che continuava a rifiutare alla nave l'ingresso nelle acque italiane. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Dallo stop alla nave con i migranti al ricorso in Cassazione: le tappe del processo

ULTIM'ORA - La Procura della Repubblica di Palermo ha presentato ricorso alla Corte di cassazione contro l'assoluzione in primo grado dell'ex ministro dell'Interno e vicepremier del governo Conte 1 (oggi ai Trasporti e ancora vicepremier) Matteo Salvini

