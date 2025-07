La determinazione, il lavoro e la passione portano lontano. Lo dimostra Hamad Moussa, 21enne di origine egiziana che in Italia ha cominciato un nuovo capitolo della sua vita. È approdato nel nostro Paese il 1° gennaio 2023 dopo aver attraversato il Mar Mediterraneo a bordo di un barcone “che sembrava una scatoletta”. Oggi lavora come pizzaiolo all’Edoné ed è un appassionato youtuber che con i suoi video su YouTube racconta Bergamo e il suo lavoro, ma più in generale l’Italia, le bellezze, la cultura e la vita del nostro Paese. Quando è arrivato in Italia? Il 1° gennaio 2023. Era Capodanno di due anni fa: ricordo perfettamente quella data perché ha segnato l’inizio di un nuovo capitolo della mia vita. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

© Bergamonews.it - Dall’Egitto all’Edoné, il pizzaziolo youtuber: “La mia nuova vita a Bergamo”