Che i brand del lusso non si limitino più a vendere oggetti tangibili è ormai chiaro a tutti. Mentre le vendite di borse e abiti sembrano messe a dura prova, le esperienze si confermano il vero oggetto del desiderio per consumatori del lusso e non. Lo si è visto già qualche anno fa nel momento in cui i brand di moda più blasonati, da Louis Vuitton a Dior fino a Ralph Lauren e Dolce&Gabbana hanno avviato aperture in tutto il mondo di bar, pasticcerie e ristoranti. Lo si è visto ancor prima nell’hotellerie e oggi lo si rivede con chalet e beach club. Dall’inverno all’estate, la moda griffa gli spazi del tempo libero facendo diventare i luoghi delle vacanze dei master piece per fare esperienze uniche e dare ai propri clienti (o potenziali tali) un’estetica che fa subito venir voglia di scattare una foto e postarla sui social. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Dalle cabine griffate ai ristoranti vista mare: l’estate della moda si gioca tra le spiagge più esclusive, da Capri a Forte dei Marmi