Dalla Roma al Basaksehir Eldor Shomurodov punta al riscatto in Turchia

Eldor Shomurodov ha intrapreso una nuova tappa della sua carriera, passando in prestito dall'AS Roma all'Istanbul Basaksehir. Il trasferimento dell'attaccante uzbeko, tuttavia, potrebbe trasformarsi presto in un affare definitivo. Secondo le ultime indiscrezioni, il club turco potrĂ esercitare un diritto di riscatto giĂ a gennaio, fissato a 2,8 milioni di euro. Ma c'è di piĂą: se il Basaksehir dovesse rinunciare a questa opzione, scatterĂ comunque un obbligo d'acquisto a fine stagione, ma solo in caso di salvezza in SĂĽper Lig. Il destino di Shomurodov, insomma, è legato a doppio filo al cammino della sua nuova squadra.

Roma, Shomurodov in Turchia per le visite mediche: poi la firma con il Basaksehir - Dopo tre stagioni altalenanti in Italia, Eldor Shomurodov è pronto a scrivere una nuova pagina della sua carriera.

Roma, Shomurodov verso l’Istanbul Basaksehir: accordo ai dettagli, operazione con obbligo di riscatto - l mercato in uscita della Roma continua a correre veloce, soprattutto nel reparto offensivo, dove la parola d’ordine è una sola: rivoluzione.

Shomurodov saluta la Roma: l’uzbeko vola in Turchia, ufficiale il trasferimento al Basaksehir - Dopo tre anni vissuti tra promesse, gol pesanti e prestiti in giro per l’Italia, si chiude il capitolo giallorosso per Eldor Shomurodov.

