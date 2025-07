Non appena l’ Ac Prato ha comunicato la cessione del 100% delle proprie quote alla Finres spa nella giornata di lunedì, è subito partita la corsa di addetti ai lavori e tifosi per scoprire chi fossero i nuovi proprietari. In attesa che siano loro stessi a presentarsi (la conferenza stampa è attesa per la prossima settimana), proviamo a disegnare un ritratto di Asmaa Gacem, 32enne amministratore unico di Finres spa, destinata a diventare la presidentessa del club biancazzurro. Nata a Marrakech, laureata in Giurisprudenza, si trova nel nostro Paese da 11 anni, è sposata con l’avvocato Antonio Politano, è madre di due figli, parla cinque lingue e ha imparato l’italiano in soli tre mesi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Dalla ribalta tv alla solidarietà . Lady Asmaa, non solo grandi affari