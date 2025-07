Dalla Regione riconosciuti tre hub urbani per il rilancio del commercio e della Perla Verde

L’amministrazione comunale di Riccione comunica, a seguito dell’iter previsto dalla normativa regionale, che la Regione Emilia-Romagna ha formalmente riconosciuto i tre hub urbani proposti sul territorio comunale: Hub Ceccarini-Dante, Hub Riccione Paese e Hub Abissinia. Si tratta di un. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Dalla Regione riconosciuti tre hub urbani per il rilancio del commercio e della Perla Verde; Castel San Pietro Terme diventa ufficialmente hub urbano; Centro storico, il piano di rilancio. Commercio, residenze e cultura: oltre 200mila euro dalla Regione.

