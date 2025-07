Dalla collaborazione al conflitto tra interferenze genitoriali e voti contestati | la fatica di insegnare in una società liquida Nuova alleanza possibile?

Famiglie in crisi, in un tempo come il nostro segnato dalla fragilità dei legami affettivi e dalla crescente disfunzionalità delle relazioni interpersonali. La società liquida mina la stabilità coniugale, indebolisce la tenuta delle relazioni educative e rende sempre più difficile la trasmissione intergenerazionale di valori e modelli di riferimento. A ciò si aggiungono i fattori economici quali l’inflazione crescente, l’instabilità lavorativa e le conseguenze di separazioni conflittuali, spesso aggravate da comportamenti che rasentano la soglia della legalità. Le famiglie si trovano, così, a dover affrontare una pluralità di tensioni, che incidono direttamente sulla qualità della loro funzione educativa. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: società - liquida - collaborazione - conflitto

Dalla collaborazione al conflitto, tra interferenze genitoriali e voti contestati: la fatica di insegnare in una società liquida. Nuova alleanza possibile?; Michele Serra: “La lotta esiste ancora nel mondo del lavoro, si è perso il conflitto di classe”; Come risolvere i conflitti e consolidare la pace, un approccio creativo. Scarica UdA per il I Ciclo “Costruttori di pinti” per un mondo migliore.