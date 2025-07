Via Machiavelli è deserta. Il sole picchia forte, le ombre sono corte e le voci basse. Sulle strade, tra le palazzine popolari dei Tamburi, l?aria è ancora pesante. Non solo per. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Dal piombo degli spari a quello delle ciminiere. «A Tamburi il degrado ci soffoca»