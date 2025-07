Da una certa ora in poi si delinea una linea rossa.

"I commercianti sono un baluardo di controllo delle strade. Le forze dell’ordine operano bene, grazie a Paolo Renna (assessore comunale alla sicurezza; ndr) per l’attenzione dimostrata alla mia richiesta di un sistematico tavolo di confronto". Paolo Perini, presidente dell’associazione commercianti Macerata, vuole fare chiarezza con queste parole, in merito alla discussione sulla sicurezza in centro storico portata alla luce anche dalla rissa tra famiglie peruviane di giorni fa. Perini ribadisce che "non c’è mai stata nessuna intenzione polemica sulla questione". "La mia volontà – aggiunge il presidente dell’associazione dei commercianti cittadini – era quella di evidenziare problematiche civili e sociali, non solo prettamente commerciali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

