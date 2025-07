Da Henry a Kaio Jorge i brutti anatroccoli d' Italia che all' estero diventano cigni

Il caso di Kaio Jorge è solo l'ultimo giocatore ad aver fallito in Serie A prima di esplodere all'estero. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Da Henry a Kaio Jorge, i brutti anatroccoli d'Italia che all'estero diventano cigni

Calciomercato estero, Kaio Jorge si rilancia in Brasile. L’ex Juve e Frosinone cercato da Bayern Monaco e Bayer Leverkusen - Calciomercato estero, Kaio Jorge si rilancia in Brasile. L’ex Juve e Frosinone cercato da Bayern Monaco e Bayer Leverkusen Kaio Jorge era sbarcato in Italia nel 2021 con l’etichetta del talento predestinato.

Come ha fatto Kaio Jorge a trasformarsi da esubero alla Juve a capocannoniere del campionato brasiliano - Kaio Jorge è diventato il nuovo capocannoniere del campionato brasiliano dopo la tripletta messa a segno col suo Cruzeiro contro il Gremio.

Juve, ricordi Kaio Jorge? Dalla sfortuna in Italia a bomber in Brasile. E Gabigol è la sua riserva - I bianconeri lo avevano strappato al Milan nel 2021, ma, anche a causa di un grave infortunio, in Italia non aveva mai sfondato.

