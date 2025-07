Kefiah, keffieh, kufiya, ghutra, shemagh, hattah: tanti i termini per indicare un copricapo dalla storia millenaria, utilizzato da sempre in tutto il mondo arabo ma diventato negli ultimi decenni molto più di un semplice accessorio. La kefiah è ormai associata all’ identità palestinese e all’indissolubile legame tra questo popolo e la sua terra, mentre nel resto del mondo sempre più persone hanno iniziato a indossarla in solidarietà con la loro causa; proprio per questo è stata ultimamente al centro di numerose polemiche, accese da chi vi vede solo un simbolo di odio e cieca violenza. Facciamo un po’ di chiarezza. 🔗 Leggi su Cultweb.it

Da contadini a rivoluzionari: come la kefiah è diventata il simbolo più potente del Medio Oriente