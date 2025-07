Da 8 a 16 bimbi nel nido il Comune spende meno

MADIGNANO (Cremona) Successo per il Comune di Madignano e per il sindaco Piero Guardavilla che ha fatto di questo traguardo una questione personale: in un anno l’asilo ha raddoppiato gli iscritti, il municipio ha avuto accesso alla misura Nidi Gratis riducendo così il proprio contributo da 30mila a 20mila euro. "Sono molto soddisfatto del risultato – sottolinea Guardavilla – La precedente Amministrazione non era riuscita a partecipare al bando e io mi ero trovato con soli otto iscritti al nido, che è della parrocchia e in gestione alla Sodexo, societĂ che prepara i pasti e che aveva vinto la gara d’appalto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Da 8 a 16 bimbi nel nido, il Comune spende meno

