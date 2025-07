Arezzo, 18 luglio 2025 – Il Gruppo Iren rafforza la sua presenza in Toscana: l a Cierre di Arezzo, società che si occupa di analisi chimiche e microbiologiche, ambientali, agronomiche, alimentari e industriali per la determinazione dei metalli preziosi, è entrata a far parte del Gruppo, attraverso la controllata Alfa Solutions S.p.a., che ne ha rilevato la titolarità . L'acquisizione rappresenta un passo importante nel percorso di crescita e consolidamento della stessa Alfa Solutions, un'operazione strategica che consente di rafforzare la presenza del Gruppo Iren in Toscana e di integrare competenze specialistiche di alto profilo in settori chiave quali le analisi ambientali su matrici complesse, le analisi chimiche sugli accessori del settore moda assieme alla determinazione dei metalli preziosi e, non da ultimo, i test sui bagni galvanici e sui metalli pesanti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Cs Iren materie prime critiche: Alfa Solutions acquisisce Cierre Arezzo