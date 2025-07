Tempo di lettura: 2 minuti Parla già da lupo, Valerio Crespi. Il giovane attaccante arrivato in Irpinia in questa sessione di mercato ha le idee chiare e tanta voglia di mettersi in gioco. Dal ritiro di Rivisondoli, dove l’ Avellino sta svolgendo la preparazione estiva, arrivano le sue prime dichiarazioni da calciatore biancoverde. “Mi trovo benissimo con il gruppo, ho fatto amicizia in poco tempo”, racconta Crespi. “C’era già la possibilità di venire a gennaio, ma non si concretizzò. Ora si è creata di nuovo e non ho avuto dubbi. Sono davvero contento di essere qui”. Un ingresso in punta di piedi, ma con la determinazione di chi sa di dover conquistare tutto giorno dopo giorno: “Il mister? C’è un bel rapporto. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Crespi: “Voglio ripagare la fiducia del club”