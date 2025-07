Cremlino ' le sanzioni dell' Ue ricadranno sui loro promotori'

Anche il diciottesimo pacchetto di sanzioni dell' Unione europea, approvato oggi, avrà "un effetto negativo per i Paesi che vi aderiscono". Lo ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, aggiungendo che le sanzioni sono "un'arma a doppio taglio" e sono "illegali". Lo riferisce l'agenzia Tass. "Abbiamo detto ripetutamente che consideriamo tali restrizioni unilaterali come illegali e ci opponiamo ad esse", ha proseguito Peskov. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Cremlino, 'le sanzioni dell'Ue ricadranno sui loro promotori'

In questa notizia si parla di: sanzioni - cremlino - ricadranno - promotori

Cremlino, siamo abituati alle sanzioni, sappiamo come fare - Il Cremlino replica ai leader europei riuniti a Kiev dopo che il cancelliere tedesco Merz ha minacciato nuove sanzioni contro Mosca se Vladimir Putin non accetterà la proposta di un cessate il fuoco di 30 giorni: "Siamo abituati alle sanzioni, sappiamo già come fare e come evitare ridurre i loro effetti", ha detto il portavoce dello zar, Dimitry Peskov, ai media russi.

Ucraina, dai leader europei pressioni su Mosca: "Accetti la tregua o sanzioni" | Il Cremlino prima frena e poi apre: "Valutiamo" - Missione altamente simbolica nella capitale ucraina di Macron, Starmer, Merz e Tusk. Meloni si è collegata in video.

Russia-Ucraina, il Cremlino non annuncia ancora chi andrà ai negoziati in Turchia | Ue, via libera alle nuove sanzioni per Mosca - Fonti Nato: "Usa contrari a invitare Zelensky al vertice dell'Aia". Mosca: "Occorre riconoscere i nuovi territori russi"

Cremlino, 'le sanzioni dell'Ue ricadranno sui loro promotori'; Cremlino, 'le sanzioni dell'Ue ricadranno sui loro promotori'; Guerra Ucraina, accordo Ue su 18esimo pacchetto di sanzioni contro Mosca su petrolio, Nord Stream e flotta omb.

Cremlino, 'le sanzioni dell'Ue ricadranno sui loro promotori' - Anche il diciottesimo pacchetto di sanzioni dell'Unione europea, approvato oggi, avrà "un effetto negativo per i Paesi che vi aderiscono". Scrive tuttosport.com

Cremlino, siamo abituati alle sanzioni, sappiamo come fare - Il Cremlino replica ai leader europei riuniti a Kiev dopo che il cancelliere tedesco Merz ha minacciato nuove sanzioni contro Mosca se Vladimir Putin non accetterà la proposta di un cessate il ... Come scrive ansa.it