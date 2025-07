Cosa vuol dire quando i gatti hanno il naso asciutto

Il naso asciutto nel gatto non è sempre segno di malattia: può dipendere da sonno, calore o attività fisica. Tuttavia, se accompagnato da altri sintomi come letargia o inappetenza, è meglio contattare il veterinario per una visita. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Il naso è rosa o di una tonalità leggermente diversa a seconda del colore del mantello.

Il gatto ha il naso secco: ecco cosa significa e quando preoccuparsi - Il naso del gatto dice molto sulla sua salute: osservarlo con attenzione può aiutarti a capire se sta bene o se serve intervenire ... Segnala amoreaquattrozampe.it