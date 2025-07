Cosa fare in Lombardia nel weekend del 18 19 e 20 luglio 2025 | gli eventi imperdibili

Milano, 18 luglio 2025 – Borghi, piazze e altipiani si animano: il weekend dal 18 al 20 luglio 2025 si preannuncia ricco di eventi imperdibili in tutta la Lombardia. Sagre gastronomiche, concerti dal vivo, itinerari nella natura e feste popolari offriranno a residenti e visitatori tante occasioni per vivere tre giorni immersi nelle tradizioni locali. Dal celebre gnocco ripieno di Albino alle pesche di Collebeato, che domenica celebra la 40ÂŞ edizione della “Pèrsech dĂ© CobiĂ t”, fino ai concerti sull’acqua, ogni angolo della regione propone esperienze uniche. Tornano anche le Sere FAI d’Estate, in programma fino a inizio settembre 2025. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Cosa fare in Lombardia nel weekend del 18, 19 e 20 luglio 2025: gli eventi imperdibili

In questa notizia si parla di: luglio - lombardia - eventi - imperdibili

Concorso DSGA, ecco le convocazioni per l’orale. In Lombardia prove dal 22 maggio al 18 luglio [AGGIORNATO] - Dopo la prova scritta del 10 aprile, i 2.162 candidati per 1.435 posti di DSGA che hanno superato lo scritto, si apprestano a sostenere la prova orale.

Festa dell’Unità Lombardia 2025, a Melzo dal 20 giugno al 21 luglio. Il programma completo - La Festa de l'Unità della Lombardia 2025, promossa dal Pd regionale, nello storico spazio all'aperto a Melzo, area fiera di via via Colombo, assume quest'anno un valore particolare perché sì celebrano gli 80 anni dalla Liberazione dal nazifascismo.

Sagre in Lombardia a luglio 2025: pesce, birra, pizzoccheri e street food - Pranzare e cenare all’aperto, tra piatti tipici e atmosfere popolari, è uno dei piaceri dell’estate lombarda.

Nuova settimana, nuovi imperdibili eventi. Questo martedì vi aspetta “Rosa di carta”, la lettura interpretata a più voci del Diario poetico di Roberto Amicabile a cura della Compagnia Teatrale Maistrachi. ?Martedì 15 luglio ore 21.00 Piazzetta delle A Vai su Facebook

Cosa fare in Lombardia nel weekend del 18, 19 e 20 luglio 2025: gli eventi imperdibili; Sagre di Luglio 2025 a Torino e in Piemonte: le piĂą belle da non perdere; Cosa fare a Milano nel weekend del 18, 19 e 20 luglio 2025: eco di mondi fantastici, aperitivi ed eventi musicali sotto le stelle.

Estate 2023, eventi e spettacoli in Lombardia da non perdere a luglio - Leggi su Sky TG24 l'articolo Estate 2023, eventi e spettacoli in Lombardia da non perdere a luglio. Segnala tg24.sky.it

Sagre ed eventi nel weekend del 12 e 13 luglio: cosa fare regione per regione - Cinema all'aperto, sagra degli antichi sapori e concerti: ecco la lista degli eventi, dei ... Secondo fanpage.it