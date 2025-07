Cortona nuovi mezzi per la ditta di trasporto pubblico locale

Arezzo, 18 luglio 2025 – e Meoni e Spensierati: «Migliora un servizio essenziale per cittadini e visitatori» Presentata in piazza Garibaldi a Cortona la nuova integrazione di flotta della società di trasporto pubblico locale Casucci. La ditta, che fa parte del consorzio Ctp 2003 in collaborazione con Tiemme, contribuisce ad assicurare il servizio della cosiddetta «rete debole», laddove il gestore unico regionale non effettua attività di Tpl. La società Casucci contribuisce quotidianamente al trasporto di numerosi utenti fra la stazione ferroviaria di Camucia e le destinazioni del centro storico: piazza Garibaldi e piazza del Mercato. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Cortona, nuovi mezzi per la ditta di trasporto pubblico locale

