Correre col caldo | come adattare il riscaldamento e proteggere il corpo

In questo approfondimento a cura di Fisiorunning scopriamo cosa dice la scienza su come il corpo reagisce al caldo.

Madre mostra le ustioni al corpo dopo l’esplosione di un biberon: “Attenzione al latte troppo caldo” - Una giovane madre ha riportato gravi ustioni al petto dopo che un biberon le è esploso in grembo mentre preparava il latte per il figlio.

Caldo eccessivo: come proteggersi da colpi di calore, congestioni e tutte le conseguenze sul corpo umano - Le ondate di calore possono rapidamente trasformarsi in un’emergenza sanitaria, avverte la Sima: anziani, bambini, persone con patologie croniche e lavoratori all’aperto sono i più esposti.

Acque profumate viso e corpo: si usano al posto dei profumi, quando fa più caldo - È boom di acqua profumata body mist per corpo e capelli. Stando a un  sondaggio condotto da Circana, Società internazionale specializzata nello studio dei comportamenti di consumo, negli ultimi tre anni i i body spray hanno registrato una crescita importante, che li ha portati quasi a raddoppiare il loro peso sul mercato delle fragranze.

Si dovrebbe correre durante un'ondata di calore?; Come adattare l’allenamento con l’arrivo del caldo; Correre con il caldo in vista delle gare d'autunno: come trarre vantaggio dalle temperature estive.

Focus e Consigli: tutte - Con Fisiorunning scopri cosa dice la scienza su come il corpo reagisce alle alte temperature: come si fa il riscadalmento per correre al caldo senza rischi. Secondo gazzetta.it

Correre con il caldo estivo: i vantaggi in vista delle gare in autunno ... - Correre con il caldo estivo è un ottimo esercizio per migliorare la forma fisica e la resistenza in vista delle gare in autunno: ecco qualche consiglio. Lo riporta gazzetta.it