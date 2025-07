Corinaldo l' evaso era fuggito in Spagna

Soggiorni in camere d'albergo, ristoranti e souvenir. Più che una latitanza assomiglia più a una vacanza quella di Andrea Cavallari, il 26enne componente dalla banda dello spray, condannato per la strage del 2018 nella discoteca Lanterna Azzurra di Corinaldo, dove era atteso un concerto di Sfera Ebbasta e morirono 6 persone schiacciate nella calca in fuga. Cavallari era evaso dal carcere di Bologna lo scorso 3 luglio, durante un permesso per discutere la laurea in giurisprudenza. Si era rifugiato in Spagna, passando la frontiera via terra per eludere i controlli. Un primo step a Barcellona dove è stato rintracciato la prima volta il 13 luglio. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Corinaldo, l'evaso era fuggito in Spagna

Strage di Corinaldo, l'evaso scatena la rabbia dei parenti delle vittime: "Perché non era scortato?" - Si sentono presi in giro i famigliari di Benedetta Vitali ed Eleonora Girolimini, due dei sei morti deceduti nella calca della discoteca Lanterna Azzurra nel dicembre 2018

La laurea, la fidanzata, l'assenza di scorta: così è evaso uno degli autori della strage di Corinaldo - Cavallari sarebbe dovuto rientrare alle 18 del 3 luglio nel carcere della Dozza ma dopo la discussione della tesi ha fatto perdere le sue tracce

Corinaldo, evaso dal carcere uno dei condannati. Il fratello di una delle vittime della strage: "È una presa in giro" - "Lui va a laurearsi senza controllo, io vivo una vita diversa. Così la dignità delle vittime è calpestata": intervista a Francesco Vitali, che quella notte maledetta del dicembre 2018 ha perso la sorella BenedettaÂ

Come ha fatto Andrea Cavallari a fuggire in Spagna: dal viaggio a Barcellona con taxi e BlaBlaCar ai soldi falsi - I 15 giorni di fuga di Andrea Cavallari, 26enne condannato per la strage di Corinaldo, evaso il 3 luglio dal carcere di Bologna dove stava scontando la ... Scrive fanpage.it

Andrea Cavallari preso in Spagna: la fuga via terra, 800 euro contraffatti e documenti falsi: così è stato catturato - Dopo due settimane trascorse da turista, la fuga di Andrea Cavallari è finita ... Come scrive ilmessaggero.it