corea del nord il nuovo resort di wonsan kalma vietato agli stranieri stop anche ai russi

Seul, 18 luglio 2025 - Il nuovo resort della Corea del Nord, tenuto a battesimo dallo stesso presidente Kim Jong-un non accetterà turisti stranieri tra i suoi ospiti, lo ha annunciato l'amministrazione del turismo del Paese. Un dietrofront dopo l'annuncio che nei prossimi mesi erano previste visite a Wonsan da parte di gruppi turistici russi. This picture taken on June 24, 2025 and released by North Korea's official Korean Central News Agency (KCNA) on June 26, 2025 shows North Korean leader Kim Jong Un (L) and his daughter Kim Ju Ae (front R) visiting the Wonsan Kalma coastal tourist area in Kangwon Province, North Korea.

