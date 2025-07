Controlli nella filiera della pesca sanzioni per 170mila euro | sequestrate 15 tonnellate di prodotti ittici

Sequestrate circa 15 tonnellate di prodotti ittici ed elevate sanzioni per oltre 170mila euro. Questo è il risultato dell'intensa attivitĂ di accertamento e verifica condotta dalla Guardia Costiera di Ravenna nelle ultime settimane, che ha messo sotto la lente d’ingrandimento l’intera filiera. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

In questa notizia si parla di: filiera - sanzioni - 170mila - euro

Nuovi controlli sulla filiera del tonno rosso, sanzioni per 11 mila euro - Il Centro controllo area pesca della direzione marittima della guardia costiera di Catania ha coordinato nuove ispezioni sulla pesca e commercializzazione del tonno rosso, sia in mare che sul territorio, in tutte le aree di competenza della Sicilia Orientale.

Controlli nella filiera della pesca, sanzioni per 170mila euro: sequestrate 15 tonnellate di prodotti ittici; Corigliano-Rossano: in un anno oltre 6 tonnellate di pesce sequestrato e 170 mila euro di sanzioni.

Cibo mal conservato e irregolarità, comminati 260mila euro di sanzioni ... - Cibo mal conservato e irregolarità, comminati 260mila euro di sanzioni a Torino In un bar di via Genova la maggior parte delle violazioni. Segnala rainews.it

Rifiuti abbandonati, in 16 mesi oltre 337.000 euro di sanzioni - Sempre nel 2024, in merito all'abbandono di rifiuti da parte di privati cittadini, sono state elevate 72 sanzioni amministrative. Da ansa.it