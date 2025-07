Contributi per libri e borse di studio domande online dal 4 settembre al 24 ottobre

Una scuola accessibile, che garantisca opportunitĂ per tutte e tutti. Anche per l’anno scolastico 20252026 la Regione Emilia-Romagna sostiene il diritto allo studio, con contributi per i libri di testo e borse di studio per studenti e studentesse iscritti alle scuole secondarie di primo e. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Borse di studio 2024/25: il Ministero dell’Interno finanzia contributi per studenti - Il Ministero dell’Interno ha annunciato un nuovo concorso che assegna 16 borse di studio per figli e orfani dei segretari in servizio o in quiescenza appartenenti ai ruoli delle comunità montane, consorzi e unioni di comuni.

Università , borse di studio e altri contributi economici per il 2025/2026: aperto il bando Ersu - Al via il bando di concorso per l'attribuzione di borse di studio, benefici e servizi, per l'anno accademico 2025/2026 dell'Ersu di Palermo.

Borse di studio Inps, via alle richieste: contributi fino a 13mila euro - L’ Inps ha pubblicato il nuovo bando di concorso che offre 477 borse di studio per l’anno accademico 2025-2026  per gli studenti iscritti all’università , figli e orfani di dipendenti e pensionati del pubblico impiego, che saranno ammessi nei 57 Collegi Universitari di Merito, rappresentati dalla Conferenza dei Collegi Universitari di Merito (Ccum).

RICORDIAMO CHE SONO IN SCADENZA I BANDI: BORSA DI STUDIO REGIONALE BUONI LIBRI Pubblicati il 14 maggio 2025 Contributi per il diritto allo studio Borsa di studio regionale- a.s. 2024/2025 (l.r. 5/2015) e Buono libri - a.s. 2025/2026 (art. 27 l.448/

BOLOGNA (ITALPRESS) – Una scuola accessibile, che garantisca opportunità per tutte e tutti.

