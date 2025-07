Continui disagi a causa dei lavori Piazza Ancona lettera di protesta

I residenti e i commercianti di piazza Ancona, nel cuore di San Benedetto, lamentano i disagi creati dai lavori in piena estate che disturbano anche i turisti che alloggiano nelle strutture ricettive bei dintorni. "L'Amministrazione comunale ha autorizzato l'esecuzione di lavori stradali di forte impatto ambientale a ridosso di un'importante area pedonale, proprio nei pressi del Bar Sambit – si legge nella nota firmata da residenti e operatori commerciali – Le operazioni, condotte da una ditta privata, generano emissioni sonore insopportabili e polveri sottili che compromettono gravemente la qualità della vita dei residenti e l'accoglienza dei visitatori.

Scuole Torre e Nicola Sala, Altrabenevento incalza: “Ritardi nei lavori, disagi per famiglie e docenti” - Tempo di lettura: 4 minuti Il progetto per l’abbattimento e la ricostruzione delle scuole Federico Torre e Nicola Sala finanziato dal PNRR con 17 milioni di euro è davvero un concentrato di sorprese previste e prevedibili che il Comune inventa per giustificare ritardi e strani pagamenti senza la necessaria Variante.

Città e comuni limitrofi senz'acqua per 24ore, lavori sul canale potabile: la mappa dei disagi - Domani, martedì 13 maggio, rubinetti a secco in alcune zone di Catania e dei comuni limitrofi. La Sidra annuncia che per tutto il giorno sono previsti interventi di manutenzione straordinaria su alcuni tratti dell’antico canale potabile che approvvigiona parte della città e parte dei.

Volterrana chiusa per lavori: "Disagi al trasporto pubblico. Problema per le scuole" - "Trovo inaccettabile che non siano state fornite informazioni ufficiali e ho quindi ritenuto necessario avvertire tutti gli utenti interessati di queste modifiche.

