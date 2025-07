Conte Collalto ospita fino a sabato la sesta edizione di Vite in campo

I filari dell'Azienda agricola Conte Collalto ospiteranno la sesta edizione di "Vite in campo" venerdì 18 e sabato 19 luglio. La manifestazione è organizzata da Condifesa TVB e da Edizioni L'Informatore Agrario. In campo saranno presenti le migliori soluzioni tecnologiche in grado di aiutare i.

Con vero piacere annunciamo la nostra partecipazione alla 6ª edizione di VITE IN CAMPO! 18-19 luglio 2025 | Azienda Agricola Conte Collalto – Susegana (TV) Un appuntamento imperdibile dedicato alle tecnologie innovative per la viticoltura sostenibil

Conte Collalto ospita fino a sabato la sesta edizione di Vite in campo; AGRICOLTURA: a Susegana le novitĂ dell'innovazione e della tecnologia; Torna l'appuntamento con Vite in campo.

Vite in campo: sostenibilità e innovazione a Conte Collalto - L'intera filiera del Prosecco in campo per la sostenibilità, oggi, all'azienda Conte Collalto di Susegana con Vite in Campo, la fiera in movimento dedicata alla viticoltura innovativa e ...

Cantine aperte tra bollicine, degustazioni, tour in bicicletta e picnic ... - Villa Sandi a Crocetta del Montello, sabato e domenica apre le porte per la visita alla barricaia e gallerie sotterranee con degustazione.