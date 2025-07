Confindustria Ancona e la Fondazione Ermanno Casoli presentano "Studio per cementare uno spettro", opera d’arte collettiva realizzata dall’artista Edoardo Piermattei nell’ambito del workshop "Ho conosciuto Giotto e Giotto ha conosciuto me", a cura di Marcello Smarrelli, per la quarta edizione del Future Campus Fabriano. L’opera site-specific e permanente è stata progettata per la sede di Fabriano Industry ed è stata inaugurata mercoledì. E’ composta da 153 cementine realizzate sotto la guida di Piermattei dagli oltre 150 ragazzi e ragazze del comprensorio fabrianese (15-18 anni), partecipanti al Future Campus Fabriano, un percorso formativo ideato dal Comitato Territoriale Fabrianese di Confindustria Ancona con l’obiettivo di far conoscere il territorio e le sue aziende, aiutando i giovani a prendere consapevolezza dei propri talenti e a orientarsi nel loro futuro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Confindustria e Fondazione Casoli in un’opera d’arte futuristica