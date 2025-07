Condò sicuro: “Ecco la favorita per lo scudetto” “Paragono questo colpo a Cristiano Ronaldo” Condò sicuro: “Ecco la favorita per lo scudetto. Paragono questo colpo a Cristiano Ronaldo”. Il commento del noto giornalista.. Il calcio italiano vive un’estate di aspettative vibranti, catalizzate da un colpo di mercato che ha il sapore della storia. L’arrivo di un fuoriclasse del calibro di Kevin De Bruyne al Napoli non è solo un acquisto, ma un evento che ridisegna le ambizioni di un club e, potenzialmente, le gerarchie dell’intera Serie A. Un concetto espresso con grande chiarezza dal giornalista Paolo Condò in un suo recente commento per il Corriere della Sera, destinato a diventare un punto di riferimento per la stagione che verrà. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

© Gbt-magazine.com - Condò sicuro: “Ecco la favorita per lo scudetto”