Conclusa la prima fase dei lavori riapre a senso unico alternato la Costigliola

È terminata la prima fase dell’intervento di messa in sicurezza sulla SP 77 “Costigliola” in via Gazzo, nel Comune di Rovolon. I lavori, realizzati in sinergia tra Provincia di Padova e Comune di Rovolon, hanno permesso la stabilizzazione del versante franoso tramite l’inserimento di micropali e. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

