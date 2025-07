Concerto Eri con me di Alice con I Solisti Aquilani e Carlo Guaitoli

Il concerto "Eri con me" di Alice viene riproposto domenica 20 luglio a Montesilvano, all'arena dei fiori (dopo l'esordio abruzzese dello scorso 7 luglio all'Aquila per i Cantieri dell'immaginario). Sul palco con l'artista forlivese I Solisti Aquilani e Carlo Guaitoli, al pianoforte e alla.

La seconda edizione del festival guidata da RTI Teatro Romano di Ostia  OSTIA ANTICA FESTIVAL ERI CON ME – ALICE canta Battiato riprogrammato il 31 agosto  ANDREA PERRONI IL 21 GIUGNO, GLASS BEAMS IL 22 GIUGNO, EDIPO RE – TEATRO DI ROMA DAL 2 AL 6 LUGLIO, AFRICA EXPRESS 8 LUGLIO FRANCESCO DE CARLO 9 LUGLIO, LILLO E AC/HD 12 LUGLIO, ERI CON ME – ALICE CANTA BATTIATO IL 13 LUGLIO, BILL CALLAHAN IL 14 LUGLIO, STEFANO NAZZI IL 15 LUGLIO ANTIGONE – TEATRO DI ROMA IL 18 E 19 LUGLIO, BENJAMIN CLEMENTINE IL 23 LUGLIO, IFIGENIA IN AULIDE – TEATRO DI ROMA IL 25 E 26 LUGLIO, RY X IL 27 LUGLIO, LA SERA DEI MIRACOLI – OMAGGIO A LUCIO DALLA IL 2 AGOSTO, ERI CON ME – ALICE CANTA BATTIATO IL 31 AGOSTO – MARLENE KUNTZ IL 6 SETTEMBRE, MARCO CASTELLO L'11 SETTEMBRE, NERI MARCORÈ IL 19 SETTEMBRE, ELIO GERMANO E THEO TEARDO IL 26 SETTEMBRE

Eri con me. Alice canta Battiato Scalinata San Bernardino – L'Aquila con…I Solisti Aquilani Pianoforte e direzione: Carlo Guaitoli Musiche di Franco Battiato I Cantieri dell'Immaginario

Il concerto di alice dedicato a franco battiato all'ostia antica festival si terrà il 31 agosto - Alice canta Battiato" all'Ostia Antica Festival è rinviato al 31 agosto per maltempo; biglietti validi o rimborsabili entro il 15 agosto, con omaggio musicale a franco battia ...

