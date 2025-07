Concerto di emozioni sotto le stelle | Grazie Maestro

di Manuela Marziani Un secolo trascorso con Arnaldo Pomodoro, un mese dalla sua scomparsa. Un mese di silenzio che gli Horti dell’Almo Collegio Borromeo e la Fondazione Arnaldo Pomodoro vogliono riempire celebrando l’arte e l’eredità del Maestro con un’apertura straordinaria serale del parco artistico Extra Art. L’evento, martedì 22 alle 21, sarà introdotto da un saluto di Carlotta Montebello, direttore generale della Fondazione Arnaldo Pomodoro, e Alberto Lolli, rettore del collegio Borromeo e direttore degli Horti. "Abbiamo voluto organizzare questa serata per senso di riconoscenza nei confronti del Maestro - spiega il rettore Lolli -. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Concerto di emozioni sotto le stelle : "Grazie Maestro"

In questa notizia si parla di: maestro - concerto - emozioni - sotto

Ezio Bosso, musica per la pace: il concerto con Emergency a cinque anni dalla scomparsa del Maestro - Un concerto per ricordare Ezio Bosso e per parlare di pace. Domenica 18 maggio alle 18.30, nella Basilica di San Petronio a Bologna, si rinnova l’omaggio al Maestro a cinque anni dalla sua scomparsa.

I picnic-concerto e recital con grandi spiti: riparte "Musica maestro" a Casa Pavarotti - La Fondazione Luciano Pavarotti annuncia il ritorno della rassegna estiva Musica Maestro! 2025, giunta alla sua quinta edizione.

L’Ensemble Baroque Lumina con il maestro Prontera in concerto a Firenze - BRINDISI - Venerdì 16 maggio prossimo presso l’Auditorium Santa Croce al Tempio detto dè Neri di Fierenze si svolgerà il concerto dell’Ensemble Baroque Lumina che prevede la partecipazione al cembalo del maestro Cosimo Prontera.

EMOZIONI SOTTO LE STELLE AL PARCO NUOVE GEMME Grande successo ieri sera per il concerto d’estate dell’Orchestra Armonia diretta dal maestro Petru Djinus. I giovanissimi musicisti hanno regalato alla città due ore di musica coinvolgente e di gran Vai su Facebook

Concerto di emozioni sotto le stelle : Grazie Maestro; Rassegna Jazz allo Steri - Pura Beleza con Viaggio in Brasile; sCuolANZONISSIMA, il cinema in concerto: emozioni sotto le stelle.

Concerto di emozioni sotto le stelle : "Grazie Maestro" - di Manuela Marziani Un secolo trascorso con Arnaldo Pomodoro, un mese dalla sua scomparsa. Riporta msn.com

Allevi, emozione ad Ascoli: il maestro in concerto stasera in piazza ... - Il capoluogo piceno è pronto di nuovo ad abbracciare dal vivo il grande talento di Giovanni Allevi, a due anni dalla scoperta della grave malattia che lo ha colpito. Lo riporta corriereadriatico.it