Con Piazze il teatro diventa società Il pubblico si porta la sedia da casa

La sesta edizione di Piazze è partita l’altro ieri a Pieve di Cagna con una anteprima nazionale: “ Agamenno-man “, una storia del sovrano acheo rivisitata. Il pubblico ha riempito tutti i posti ed è stata un successo l’ Operazione Cadrega: chi viene con la propria sedia ha il biglietto ridotto (per la verità già possibile per varie categorie d’età e convenzioni), tralasciando il fatto che la cifra è già più che modica. Ad ogni modo, Piazze quest’anno conta 14 comuni e 22 spettacoli: ce n’è per tutti i gusti e per tutte le distanze chilometriche. Piazze sono le piazze fisiche o spirituali, perché non tutte sono effettivamente piazze ma spesso spiazzi, slarghi, pianori. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Con Piazze il teatro diventa società . Il pubblico si porta la sedia da casa

