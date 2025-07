Con la sua balza a baschina che accarezza i fianchi è diventato un must have della stagione calda

Chi l’avrebbe mai detto che quella del 2025 sarebbe stata l’estate del top peplum? Un item diverso dal solito che sembra avere conquistato davvero tutte. Declinato in tante varianti, dalle più casual alle più eleganti. Per chi non ne avesse ancora sentito parlare, si tratta di un top che si contraddistingue per una baschina più o meno scenografica che accarezza i fianchi e maschera il punto vita, creando volume e una silhouette caratteristica. Il suo nome così particolare prende ispirazione dal gioco di volumi e panneggi che si creava con fibbie e cinture nella veste tipica dell’Antica Grecia chiamata appunto “peplum”. 🔗 Leggi su Amica.it

