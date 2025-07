Con la compagna sequestra per ore due ragazzi e li minaccia con un coltello poi li abbandona in strada

Sequestrati per ore in auto, minacciati con un coltello e poi abbandonati in strada: momenti di terrore sono stati vissuti da due ragazzi nella notte di domenica ad Ardea. Ora, con le accuse di rapina e sequestro di persona, sono stati arrestati un 33enne e una ragazza di 25 anni, entrambi di. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

Rapina in casa a Crevalcore armati di forbici e coltello: arrestati tre ragazzi - Sono entrati in casa sua in pieno giorno e, dopo aver impugnato un paio di forbici e un coltello, lo hanno minacciato dicendogli: “Fuori i soldi o ti buchiamo!”.

Movida violenta: spunta un coltello durante una lite tra ragazzi - I carabinieri di Torre del Greco sono intervenuti in zona Granatello a Portici per la segnalazione "di uno strano fermento".

Due ragazzi a passeggio armati di machete e coltello: denunciati - Sei persone denunciate nel fine settimana dai carabinieri di Cesena fra i quali due uomini per furto in concorso in quanto sorpresi a rubare la borsa a una signora anziana.

Una notte da incubo, con un coltello puntato addosso e la libertà negata per ore. È quanto hanno vissuto due ragazzi, finiti nel mirino di una coppia di Aprilia, un uomo di 33 anni e una donna di 25, ora in carcere con le accuse di rapina, sequestro di persona e Vai su Facebook

