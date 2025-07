Comuni pronti a fondersi Dovadola Rocca e Portico | | Autoriforma dal basso

I Comuni di Dovadola, Rocca San Casciano e Portico e San Benedetto hanno aderito al progetto del dipartimento per gli Affari Regionali e delle Autonomie, che fa capo alla Presidenza del Consiglio, per predisporre un’analisi o studio di fattibilitĂ sull’eventuale fusione amministrativa dei tre comuni della valle del Montone. A questo scopo ieri si è svolto nel teatro di Rocca San Casciano un incontro fra tecnici, sindaci e componenti dei tre consigli comunali per iniziare a capire il da farsi. Oggi l’incontro si terrĂ fra tecnici e dipendenti comunali. I due tecnici, Giovanni Xilo e Federico Gusmeroli inizieranno lo studio di fattibilitĂ per consegnare i risultati a novembre. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Comuni pronti a fondersi. Dovadola, Rocca e Portico:: "Autoriforma dal basso"

