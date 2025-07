Comune e comitati esultano | Questa è la vittoria di tutti La priorità è la sicurezza

"Il dado è tratto. Prima di parlare ho aspettato che la speranza diventasse realtà . Ora è vero: Sammezzano può rivivere". Il sindaco di Reggello Piero Giunti è entusiasta e commosso per l’acquisizione definitiva del castello di Leccio e del suo parco storico da parte della società dei Moretti. "Come me, tutta la comunità vive questo traguardo come una vittoria". Più volte in maniera informale ha incontrato Giorgio Moretti e la figlia Ginevra a Reggello. "Ho avuto la percezione chiara di trovarmi di fronte a imprenditori che oltre a un legittimo interesse legato a un investimento così ingente sul territorio, sono persone innamorate: conoscono la storia di un luogo del cuore e sono consapevoli di quanto sia prezioso e privilegiato ciò che hanno acquisito. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Comune e comitati esultano: "Questa è la vittoria di tutti. La priorità è la sicurezza"

Bando per 1.000 licenze taxi, nuova "vittoria" al Tar per il Comune di Roma - Un nuovo ostacolo è stato superato. La decisione del Tar di non sospendere l’assegnazione delle 1.000 nuove licenze rappresenta un successo importante per il Comune di Roma.

Calcio: il Porta a Lucca premiato dal Comune per la vittoria della Terza Categoria - Pisa, 15 maggio 2025 – Si è svolta nella Sala delle Baleari la premiazione della squadra Porta a Lucca, organizzata dall’amministrazione comunale di Pisa attraverso l’assessorato allo sport.

Dopo la vittoria del campionato il grazie del Comune: "Una impresa che ha suscitato grande senso di appartenenza" - Il sindaco e i rappresentanti della giunta comunale hanno ricevuto in Municipio, mercoledì 30 aprile, la squadra di calcio dell’Ac Bagnacavallo, protagonista di una stagione culminata con la promozione in Promozione, conquistata matematicamente grazie alla vittoria per 2-1 sul Santa Sofia.

