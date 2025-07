Comprare casa Ancora Bandiera Blu è tra le più cercate e convenienti

Nel 2025 Ancona figura tra le località Bandiera Blu più ricercate per chi desidera acquistare un immobile in una città balneare. Il riconoscimento Bandiera Blu, conferito dalla Foundation for Environmental Education (FEE), certifica la qualità ambientale di spiagge e acque, oltre ai servizi e alla gestione sostenibile delle località premiate. Ancona, capoluogo marchigiano con affaccio sull’Adriatico, si conferma una delle destinazioni più apprezzate per il suo mix di natura, servizi e accessibilità economica. Secondo i dati pubblicati da Casa.it relativi al primo semestre del 2025, Ancona si colloca tra i dieci comuni Bandiera Blu più cercati in Italia per l’acquisto di immobili, insieme a realtà come Venezia, Pisa, Livorno e Sanremo. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

