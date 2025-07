Commento al Vangelo di oggi 18 luglio 2025 | Mt 12,1-8

Meditiamo il Vangelo del 18 luglio 2025, iniziando la giornata con una profonda riflessione sulla Parola del Signore. «Se aveste compreso che cosa significhi: “Misericordia io voglio e non sacrifici”, non avreste condannato persone senza colpa. PerchĂ© il Figlio dell’uomo è signore del sabato» Venerdì della XV settimana del tempo ordinario Dal Vangelo secondo Matteo. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it © Lalucedimaria.it - Commento al Vangelo di oggi 18 luglio 2025: Mt 12,1-8

In questa notizia si parla di: vangelo - luglio - commento - signore

Commento al Vangelo di oggi 1° luglio 2025: Mt 8,23-27 - Meditiamo il Vangelo del 1° luglio 2025, iniziando la giornata con una profonda riflessione sulla Parola del Signore.

Commento al Vangelo di oggi 2 luglio 2025: Mt 8,28-34 - Meditiamo il Vangelo del 2 luglio 2025, iniziando la giornata con una profonda riflessione sulla Parola del Signore.

Commento al Vangelo di oggi 3 luglio 2025: Gv 20,24-29 - Meditiamo il Vangelo del 3 luglio 2025, iniziando la giornata con una profonda riflessione sulla Parola del Signore.

La Parola in centoparole – Commento al Vangelo del 16 Luglio 2025 Il Signore vuole farci prendere coscienza del Dono che abbiamo ricevuto: l’immenso onore di conoscere il Padre! Possiamo oggi comprendere perché Gesù dice che queste cose vengono r Vai su Facebook

Quando deludiamo il Signore - VANGELO E COMMENTO - 15 luglio 2025 https://youtu.be/fTEjAOWNo4I?si=gQCPsvSyMmC4Qu72… via @YouTube Vai su X

Vangelo di domenica 20 luglio: Marta e Maria; Gli amici dello Sposo - Commento al Vangelo di domenica 6 luglio 2025; La parola del giorno di don Luigi Maria Epicoco.

Commento al Vangelo di oggi 17 luglio 2025: Mt 11,28-30 - Meditiamo il Vangelo del 17 luglio 2025, iniziando la giornata con una profonda riflessione sulla Parola del Signore. Come scrive lalucedimaria.it

Commento al Vangelo domenica 6 luglio. Il Signore designò altri settantadue e li inviò a due a due - Per loro non ci sarà nessun primato se non quello di essere "precursori" dell'Unico che salva ... Riporta clarusonline.it