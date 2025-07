Come le tasse sul tabacco aiuteranno il bilancio Ue

Roma, 18 luglio 2025 – Nonostante la maggior parte del bilancio settennale da 2.000 miliardi di euro continui a provenire dai contributi nazionali, una quota crescente sarà coperta da nuove fonti di entrata a livello europeo. Tra queste, una delle più rilevanti sarà proprio il tabacco. Secondo le stime, le accise sul tabacco garantiranno ogni anno circa 11,2 miliardi di euro, pari a quasi il 20% delle risorse proprie previste dall’UE (58,3 miliardi l’anno). Per dare un’idea, si tratta della stessa cifra che l’Italia ha incassato in accise sul tabacco nel solo 2023. Su base settennale, il gettito ammonterebbe a 78,4 miliardi di euro, sufficienti a coprire una parte sostanziale delle spese previste per la difesa comune. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Come le tasse sul tabacco aiuteranno il bilancio Ue

Più tasse su energia e benzina e una stangata su tabacco e sigarette elettroniche per rimpolpare il bilancio Ue: le ipotesi - Dietro c’è la necessità di rimpolpare i conti del bilancio comune della Ue per il settennato 2028-2034, quando bisognerà fare i conti con l’esplosione degli interessi sui titoli emessi per finanziare il Recovery fundm La Commissione, a caccia di nuove risorse proprie per almeno 30 miliardi l’anno, studia varie opzioni: una tassa sul digitale, una sui visti per turisti finora esenti, una sugar&salt tax sui cibi lavorati, un prelievo sui pacchi extra-Ue e una decisa stretta sul tabacco.

Commissione propone stangata sul tabacco per finanziare il bilancio UE - La Commissione europea starebbe preparando un pacchetto di proposte destinate ad accendere un acceso confronto tra le capitali europee

Stretta fiscale dell’UE sul tabacco: accise record e nuove tasse per finanziare il bilancio 2028–2035 - L’Unione Europea si prepara a varare una delle riforme fiscali più incisive degli ultimi anni. Nel mirino della Commissione ci sono le accise sul tabacco, con aumenti che in alcuni casi sfiorano il +1.

Tasse Ue, stangata su tabacco e aziende. Triplicati i fondi per i migranti - L’ammissione che rende realtà i timori degli agricoltori arriva dal commissario Christophe Hansen. Lo riporta ilmattino.it

La Commissione europea propone più tasse sul tabacco: 15 miliardi l'anno - L'esecutivo Ue stima che le aliquote minime aggiornate genereranno un gettito fiscale aggiuntivo a livello comunitario pari a 15 miliardi di euro all'anno, con un ulteriore risparmio di sei miliardi ... ansa.it scrive