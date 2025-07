Come ha fatto Andrea Cavallari a fuggire in Spagna | dal viaggio a Barcellona con taxi e BlaBlaCar ai soldi falsi

I 15 giorni di fuga di Andrea Cavallari, 26enne condannato per la strage di Corinaldo, evaso il 3 luglio dal carcere di Bologna dove stava scontando la sua pena: dall'Emilia a Barcellona usando taxi, NCC e BlaBlaCar, con soldi e documenti falsi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: andrea - cavallari - barcellona - taxi

Strage di Corinaldo, Andrea Cavallari in fuga: il cellulare in cella e i contatti albanesi per evadere il giorno della laurea - CORINALDO Potrebbe essere fuggito in Est Europa Andrea Cavallari, il 26enne condannato in via definitiva per la strage di Corinaldo.

L’ultimo pranzo di Andrea Cavallari: brindisi e sorrisi, poi è sparito nel cuore di Bologna - Bologna, 8 luglio 2025 – Il pranzo in una saletta riservata, all’interno del bel locale di via Righi, ‘The man and the sea’, a due passi da via Indipendenza, ristorante con cucina marchigiana dove si servono piatti di pesce.

Andrea Cavallari fuggito dopo la laurea, l’appello del patrigno: “Rientra in carcere. Torna sui tuoi passi” - Bologna, 8 luglio 2025 – “ Ci voleva la scorta. Non dovevano farlo uscire da solo, è stato uno sbaglio”.

I soldi falsi, l'auto a noleggio, la carta di credito di una ragazza: la latitanza-vacanza di Andrea Cavallari da Bologna a Barcellona; Strage di Corinaldo, Andrea Cavallari fermato a Barcellona in un hotel a Lloret de Mar con documenti falsi; Andrea Cavallari, i dettagli della cattura.

Corinaldo, Andrea Cavallari a Lloret de Mar passando dalla Francia con 800 euro, taxi e BlaBlaCar: le tappe dei 15 giorni in fuga - Decisivo, nell’indagine, «è stato lo scambio immediato di informazioni — ha detto il comandante dei carabinieri di Ancona Roberto Di Costanzo — tra Procure, Penitenziaria e Arma». Scrive corriere.it

I soldi falsi, l’auto a noleggio, la carta di credito di una ragazza: la latitanza-vacanza di Andrea Cavallari da Bologna a Barcellona - Da Bologna a Milano e poi in Costa Azzurra e a Barcellona con Ncc e BlaBlaCar. Come scrive msn.com