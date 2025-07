Come abbinare i pantaloni in lino in estate? I look da replicare

D'estate i pantaloni in lino sono un must: freschi, leggeri e ultra versatili. I modelli a gamba larga sono perfetti per affrontare il caldo con stile, soprattutto nei colori chiari. Ecco i look street style da copiare. Indossare i pantaloni sotto una gonna è una scelta di stile audace e contemporanea. Per un look bilanciato, si consiglia di abbinare gonne leggere a bottom dal taglio morbido. Per chi desidera replicare una mise elegante, i pantaloni palazzo si sposano perfettamente con un corsetto coordinato e delle pump, mentre se si è alla ricerca di nuove idee per gli outfit da giorno, eccone uno da copiare: bottom con volant, camicia cropped, sandali in mesh e pochette.

