Comanda il Napoli anche nel mercato la società di De Laurentiis sta dettando la linea alle rivali Schira

Il Napoli si è rivelata finora la big di Serie A che si sta muovendo meglio sul mercato. Nel ritiro a Dimaro sono già arrivati quattro nuovi innesti e in queste ore raggiungeranno la squadra anche gli ultimi due, Lucca e Beukema; il primo ha svolto le visite mediche ieri pomeriggio, il secondo è arrivato a Roma per sostenerle nella giornata di oggi. Comanda il Napoli anche nel mercato. Nicolò Schira su Il Giornale scrive: Comanda il Napoli. Dopo il tricolore vinto due mesi fa anche sul mercato gli azzurri stanno dettando la linea alle rivali. Non a caso la società di De Laurentiis è quella che si è mossa meglio finora, chiudendo il maggior numero di affari. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Comanda il Napoli anche nel mercato, la società di De Laurentiis sta dettando la linea alle rivali (Schira)

La Serie A ribaltata: comanda Napoli, le squadre del Nord inseguono - Come è cambiata la vita in una settimana o poco più. Comanda Napoli, le grandi squadre del Nord inseguono e per la prima volta non sono i dominus del calciomercato.

