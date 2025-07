Colpo in via Sbarra Indagini in corso

In pieno giorno, impiegandoci diverso tempo e con il sistema di allarme in funzione. Clamoroso furto quello perpetrato in via Sbarra a Porcari, a danno dell’abitazione di Alessia Del Carlo. Al momento dell’irruzione, in casa non c’era nessuno e questo probabilmente i ladri lo sapevano. Saranno comunque le indagini a ricostruire quanto accaduto. E’ successo tra le 8 e le 14,30 di mercoledì scorso, anche se la notizia è emersa soltanto ieri. Tutti si trovavano al lavoro. I soliti ignoti sono entrati forzando una porta, tra l’altro sul lato della strada, riparati soltanto da un grosso olivo, quindi con possibilità di essere visti durante la mattinata, con traffico intenso su quella via, dove si trovano diverse attività produttive. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Colpo in via Sbarra. Indagini in corso

